صور.. سبب وفاة الممثل الأميركي مايك هاجرتي بطل مسلسل friends الشهير اليوم .. ويكيبيديا

سبب وفاة الممثل الأميركي مايك هاجرتي بطل مسلسل friends الشهير ، ويبحث الملايين من الأشخاص حول العالم عبر محركات الانترنت عن طبيعة المرض الذي أصاب الفنان مايك هاجرتي ، وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي تضمنت معلومات عن الفنان وعن مسلسله الشهير الذي عرض قبل 26 عاما .

حتى كتابة هذه المقالة ما زالت عمليات البحث عن سبب وفاة الممثل الأميركي مايك هاجرتي بطل مسلسل friends الشهير تسجل بوتيرة عالية جدًا ، ولمعرفة ما حدث مع هذا الفنان صاحب الشهرة الواسعة يتطلب من حضراتكم المتابعة حتى النهاية وهو التالي:

سبب وفاة الممثل الأميركي مايك هاجرتي

وعن سبب وفاة الممثل الأميركي مايك هاجرتي ، فلم يتم تحديد السبب حتى الان ، إلا أن المؤكد هو أن مايك هاجرتي توفي عن عمر يناهز 67 عاماً في لوس أنجلوس وفق ما أعلنته أسرته لوسائل إعلام أمريكية .

وفاة الممثل الأميركي مايك هاجرتي

ومن المقرر أن يتم دفن الممثل الأمريكي مايك هاجرتي خلال الساعات المقبلة ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيما يلي باقي التفاصيل عن هاجرتي .

الممثل مايك هاجرتي ويكيبيديا

ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم ، معلومات عن الممثل الأمريكي الشهير مايك هاجرتي ، إذ قدمه نفسه في مسلسل friends شخصية السيد تريجر مالك المبنى الذي كان يشرف على كل إصلاحات شقة الأبطال المقيمين داخله.

وعن هذا المسلسل المترجم إلى اللغة العربية باسم الأصدقاء ، وكانت قناة إن بي سي الأمريكية قد عرضته في تاريخ من 22 سبتمبر 1994 إلى 6 مايو 2004، ويعد المسلسل عبارة عن كوميديا موقف أمريكي. ألف المسلسل كل من ديفيد كرين ومارتا كوفمان.

وفاة الممثل مايك هاجرتي المشهور بشخصية السيد تريجر مالك مبنى أبطال مسلسل Friends الشهير الذي كان يشرف على كل إصلاحات الشقة. pic.twitter.com/F1SAcjWbr6 — Movie News (@movies_popcorn) May 7, 2022

ونشير إلى أن مسلسل friends فقد استمر لعشرة مواسم ، وهو من بطولة جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر، وفيما يلي باقي المعلومات .

وقد سجل مسلسل الأمريكي نجاحا مهما جعله يقفز على العديد من المسلسلات الأجنبية ويسجل نسبة مشاهدات عالية جدًا لما تضمنه من مواقف كوميدية. مع العلم انه بدأ هاجرتي مسيرته المهنية في التمثيل في عام 1973 في فيلم المغامرة The Timber Tramps .

ونستكمل معكم باقي المقالة ، إذ ظهر طوال الممثل الأمريكي مايك هاجرتي 80s و 90s في البرامج التلفزيونية بما في ذلك الهتافات وقصة الجريمة ومتزوج مع أطفال وروابط عائلية وميرفي براون وسنوات العجائب. كما أنه يعد من الشخصيات المشهورة في الأوساط الفنية .