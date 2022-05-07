علامات تحذيرية قبل إصابتك بالنوبة القلبية!

يرتبط تدفق الدم داخل الأوعية الدموية للإنسان بكفاءة عضلة القلب وقدرتها على الانقباض والانبساط وفقا للمعدلات الطبيعية، وهو ما يعني أن أي خلل في هذا العضو من الجسم يمكن أن يقود إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم تداركه مبكراً.

وتعد النوبات القلبية من المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حال لم يتم علاج مسبباتها مبكرا، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب مد"، الذي أوضح أن هناك مؤشرات يمكن أن تنبئ الإنسان باحتمال تعرضه لمشكلة في القلب قريبا.

والنوبة القلبية هي خلل في عمل القلب ينتج عن مشكلة في تدفق الدم عبر الشريان التاجي إلى أحد أجزائه، بحسب الموقع الذي بين أن وجود شعور بعدم الارتياح في منطقة الصدر يعد من أكثر العلامات شيوعا التي تسبق حدوث النوبات القلبية.

عدم الراحة في الصدر من العلامات الأكثر شيوعًا لاحتمالية الإصابة بالنوبة القلبية في المستقبل، لأن انسداد الشريان التاجي يتسبب في الشعور لعدة دقائق بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر.

ولفت الموقع إلى أن انسداد الشريان التاجي ينتج عنه شعور بعدم الارتياح في منطقة الصدر يمكن أن يستمر عدة دقائق.

ورغم أن المشكلة الصحية واحدة إلا أن أعراضها عند النساء قد تختلف عن الرجال، حيث تشير التقارير الطبيعة إلى أنهن يشعرن بأعراض مثل عسر الهضم والغثيان وآلام المعدة قبل التعرض للنوبات القلبية.

ويمكن أن يكون ظهور الألم في أحد الذراعين مقدمة للإصابة بالنوبات القلبية ويظهر ذلك في صعوبة تحريكه، ويضاف إلى ذلك الشعور بالدوار نتيجة تراجع قدرة القلب على ضخ الدم في الأوعية الدموية.

ويقول الموقع: إن الشعور المفاجئ بالتعب يمكن أن يكون من علامات اقتراب الإصابة بالنوبات القلبية خاصة إذا ارتبط ذلك بممارسة أي نشاط بدني لم يكن يجعلك تشعر بذات التعب في الماضي.