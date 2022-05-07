جيش الاحتلال يكثف من عمليات البحث عن منفذي عملية "إلعاد"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع من عمليات البحث المكثف عن منفذي عملية "إلعاد" شرق مدنية تل ابيب المحتلة، ما اسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح آخرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن عمليات البحث عن المنفذين شملت العديد من المدن العربية في الداخل المحتل والقرى القريبة من خط التماس.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن حكومة الاحتلال رفعت من مستوى الجهد الاستخباراتي لدى المخابرات "الإسرائيلية".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت يوم أمس، أن منفذا عملية "إلعاد" التي وقعت مساء الخميس الماضي، قد وصلا إلى موقع العملية من خلال فتحة في السياج الفاصل بمساعدة "أورن بن يفتاح" أحد القتلى.

و بحسب قناة كان العبرية، فلم يكن لدى "أورن بن يفتاح" أي فكرة عن كون ركاب سيارته فلسطينيين، وحينما وصل بهما إلى "العاد"، بدأت العملية بقتله.