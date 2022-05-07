د. أبو شريف: هدم البيوت لن يزيد شعبنا إلا عزيمة وإصرارًا حتى دحر الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. ناصر أبو شريف، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ما يزال يمارس جرائمه وإرهابه بحق شعبنا.

واعتبر د. أبو شريف، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن سياسة هدم البيوت هي عقاب جماعي وإرهاب دولة منظم في محاولة يائسة لردع الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه الممارسات العدوانية لن تزيد شعبنا إلا عزيمة وإصرارًا على مقاومة المحتل البغيض، حتى اقتلاعه من وطننا ودحره عن أرضنا،

واستنكر د. أبو شريف، صمت العالم والحكومات والأنظمة العربية والإسلامية وعجز المؤسسات الدولية عن مواجهة عدوان الاحتلال السافر بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "إنه في الوقت الذي يوسع فيه الاحتلال من مستوطناته، يمارس سياسة هدم البيوت ومنع المواطنين من البناء وتهجيرهم من أرضهم في مسافر يطا. مشيراً إلى أن ذلك يتم ضمن خطة تاَمرية كاملة بين حكومة الاحتلال وأجهزة الأمن والقضاء، لشرعنة الجرائم بحق شعبنا.

وأشاد د. أبو شريف، بصمود شعبنا المتمسك بأرضه والمدافعين عنها بكل ما يملكون من إيمان بعدالة قضيتهم، داعيًا إلى مزيد من الإيمان والصبر والمقاومة على طريق النصر حتى زوال هذا الكيان المجرم.