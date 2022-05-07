فيديو.. القوات الروسية تعلن تدمير عشرات المواقع الأوكرانية خلال 24 ساعة

استهدفت القوات الروسية عشرات المواقع العسكرية الأوكرانية بصواريخ وقذائف المدفعية، خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الدفاع الروسية، أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها.

ودمرت القوات بغارات جوية أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركوف، كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وشملت عمليات القصف، بحسب ما أوردته الدفاع الروسية، نقطتا قيادة في مقاطعة خاركوف، وخمس مناطق لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا.

وجراء القصف، فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تمكنت من قتل نحو 280 عنصرا من الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وفي غضون ذلك، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط 13 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون، وخاركوف، إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ "سمبرتش" في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.

يشار إلى أن القوات الروسية تمكنت من بدء العملية العسكرية الخاصة، من تدمير 152 طائرة أوكرانية و112 مروحية و762 طائرة بدون طيار و295 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2895 دبابة ومدرعة أخرى، و333 راجمة صواريخ، و1364 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2716 مركبة عسكرية خاصة.