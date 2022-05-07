سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا اليوم السبت..سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وخسر الاقتصاد السوري نحو 1.2 تريليون دولار منذ بداية الصراع السياسي، وانخفض متوسط العمر المتوقع للأطفال السوريين بمقدار 13 عامًا، بحسب تقرير دولي أعدته الأمم المتحدة بعنوان "ثمن باهظ للغاية".

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت

وقفز التضخم في سوريا 878% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي رفع من أصوات السوريين بضرورة مجاراة هذا الانهيار الحاصل، ولينادي متخصصون إلى حاجة الأسرة إلى نحو مليوني ليرة، أي ما يعادل 800 دولار كمستوى أدنى للعيش، في وقت يبلغ فيه متوسط الأجور 50 دولاراً شهريًا.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم السبت

ووسط هدوء حذر، استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3870 ليرة للشراء، و3905 ليرات للبيع، بحسب "sp-today" الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3865 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع.

وفي مدينة منبج سجل سعر الدولار اليوم نحو 3870 ليرة للشراء، و3890 ليرة للبيع، بحسب موقع "liranews" المتخصص في رصد حركة العملات بالسوق السورية الموازية.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 4094 ليرة للشراء، و4136 ليرة للبيع، مقابل 4088 ليرة للشراء، و4130 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، إلى مستوى 4836 ليرة للشراء، و4890 ليرة للبيع، بحسب موقع "sp-today" المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1030 ليرة للشراء، و1042 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وأظهرت شاشات التداول، استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 1051 ليرة للشراء، و1063 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 12625 ليرة للشراء، و12765 ليرة للبيع، مقابل 12605 ليرات للشراء، و12744 ليرة للبيع، أمس.