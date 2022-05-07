انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 7/5/ 2022

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني، اليوم السبت 7/5/ 2022، انخفاضاً بمبلغ وصل لـ 90 قرشا عن تسعيرة يوم الخميس الماضي. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ا(لأكثر رغبة لدى المواطنين) 38.40 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 36.80 دينارا لجهة الشراء من المواطنين، وذلك وفقا التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تججارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني، اليوم السبت 7/5/ 2022

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 دينارًا و 34.30 دينارا على التوالي.



