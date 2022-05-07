تواصل اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة ليسجل عيار 21 نحو 7,713 دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري كما هو موضح بالجدول التالي:
ويتابع المواطنون في الجزائر اسعار الذهب كونه العملة الأمنة عالمياً وخاصة في ظل الحرب الروسية .
وفيما يلي أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022
الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 8,815 دينار $60.58
سعر الذهب عيار 22 8,080 دينار $55.53
اسعار الذهب عيار 21 7,713 دينار $53.01
اسعار الذهب عيار 18 6,611 دينار $45.44
سعر الذهب عيار 14 5,142 دينار $35.34
سعر الذهب عيار 12 4,407 دينار $30.29
اسعار أوقية الذهب 274,144 دينار $1,884
اسعار جنيه الذهب 61,706 دينار $424.08
اسعار كيلو الذهب 8,814,915 دينار $60,582