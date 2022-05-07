اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:37 م
07 مايو 2022
الذهب في الجزائر
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تواصل اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022  ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة ليسجل عيار 21  نحو 7,713  دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار  الجزائري كما هو موضح بالجدول التالي:

ويتابع المواطنون في الجزائر اسعار الذهب كونه العملة الأمنة عالمياً وخاصة في ظل الحرب الروسية .

وفيما يلي أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022  

الوحدة    دينار جزائري       دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24       8,815 دينار      $60.58

سعر الذهب عيار 22        8,080 دينار      $55.53

اسعار الذهب عيار 21       7,713 دينار      $53.01

اسعار الذهب عيار 18       6,611 دينار      $45.44

سعر الذهب عيار 14        5,142 دينار      $35.34

سعر الذهب عيار 12        4,407 دينار      $30.29

اسعار أوقية الذهب 274,144 دينار   $1,884

اسعار جنيه الذهب  61,706 دينار     $424.08

اسعار كيلو الذهب  8,814,915 دينار $60,582

 

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