تواصل اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة ليسجل عيار 21 نحو 7,713 دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري كما هو موضح بالجدول التالي:

ويتابع المواطنون في الجزائر اسعار الذهب كونه العملة الأمنة عالمياً وخاصة في ظل الحرب الروسية .

وفيما يلي أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7/5/2022

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 8,815 دينار $60.58

سعر الذهب عيار 22 8,080 دينار $55.53

اسعار الذهب عيار 21 7,713 دينار $53.01

اسعار الذهب عيار 18 6,611 دينار $45.44

سعر الذهب عيار 14 5,142 دينار $35.34

سعر الذهب عيار 12 4,407 دينار $30.29

اسعار أوقية الذهب 274,144 دينار $1,884

اسعار جنيه الذهب 61,706 دينار $424.08

اسعار كيلو الذهب 8,814,915 دينار $60,582