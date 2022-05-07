محررو الجهاد في حملة زيارات بالخليل

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، أمس الجمعة، واجب العزاء إلى عائلة أبو فاره بوفاة فقيدتهم الحاجة سعاد أبو فارة، أم المحررين عرفات وغازي الهدمي وجدة المحررين إسلام ووعد في بلدة صوريف بالخليل.

وشارك الوفد في جنازة الحاج أحمد القواسمة والد القيادي المحرر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عامر القواسمة الذي أمضى ٢٤عاماً في سجون الاحتلال.

وفي هذا السياق، قال الأسير المحرر ثائر حلاحلة، كلمة في بيت عزاء القواسمي، معزياً ومستذكراً محاسن الفقيد الذي اعتقل وهدم منزله ومنع من زيارة ابنه في سجون الاحتلال.

من جهة أخرى، زار الوفد الحاج عزيز حلاحلة والد الأسرى المحررين ثائر وشاهر وماهر حلاحلة، في مشفى الأهلي بالخليل للاطمئنان على صحته بعد حادث سير تعرض له ظهر أمس الجمعة، فيما قامت مجموعة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بالاتصال وتهنئة الحاج حلاحلة بالسلامة.

وفي وقت سابق، زار الوفد عائلة الشهيد عصام محمود عقابنة من بلدة خاراس، في ذكرى استشهاده السادس والعشرين، حيث تحدث أحد أصدقاء الشهيد عن بسالته وشجاعته والتزامه الديني والأخلاقي.

من جهتها، شكرت عائلة الشهيد ووالدته الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن الوفاء لدماء الشهداء.

وتأتي حملة الزيارات والتعازي تكريماً وتقديراً لذوي وعوائل الأسرى والمحررين في محافظة الخليل الذين قدموا التضحيات على درب النصر والتحرير.