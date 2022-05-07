بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري دوري ابطال افريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري ، موعد مباراة الليلة بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى ببنادي الاهلي ، وهي مباراة مهمة في دوري ابطال أفريقيا ، وهى البطولة التي يحمل الاهلي لقبها فى آخر موسمين و10 مرات في تاريخه حيث ان عدد كبير من جمهور الجزائر والنادي الاهلي ينتظرون المباراة نظراً لأهميتها .

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري موعدها فى تمام التاسعة مساء اليوم، السبت، واستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة حيث انتظم اللاعبون فى معسكر مغلق منذ الثلاثاء الماضى، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر فى الدوري بفقدان سبع نقاط كاملة بالخسارة من المصرى والتعادل مع الطلائع وسيراميكا، وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الأهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

طاقم الحكام كالتالي:

الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا رئيسيًا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.