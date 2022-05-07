تقرير: يوتيوب الأطفال تروج للمخدرات والأسلحة

ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن تطبيق يوتيوب المخصص للأطفال (يوتيوب كيدز) يعرض مقاطع مصورة تروج لمواضيع غير ملائمة لمستهدفيه، ومنها ما يتعلق بتعاطي المخدرات واستخدام الأسلحة النارية.

ويفترض أن يكون يوتيوب كيدز، الذي تم إطلاقه عام 2015 "منظماً وآمناً"، لأنه يستهدف الأطفال دون سن 13 عاما.

وتقول إدارة المنصة إنها تسعى لأن يكون محتوى مقاطع الفيديو مناسبا للأطفال، وإنها تعتمد على برامجها ومهندسيها و"المراجعات والتعليقات من الأهالي"، لحماية الأطفال من المحتويات غير المناسبة لأعمارهم.

وبرغم هذه الجهود، قالت إدارة المنصة: "لا يوجد نظام مثالي، ويمكن أن تتسرب مقاطع الفيديو غير مناسبة" ويشاهدها الأطفال.

لكن التحقيق الذي أجراه “مشروع الشفافية التقنية” (Tech Transparency Project)، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة،يظهر أن “النظام” الذي تعتمده إدارة يوتيوب "بعيد عن الكمال حقاً".

وباستخدام حسابات مختلفة، لفئات عمرية متنوعة داخل التطبيق، اكتشف الباحثون العديد من مقاطع الفيديو التي لا ينبغي أن تتجاوز فلاتر شركة غوغل المالكة ليوتيوب.

ويكشف التحقيق أيضا عن فيديوهات أخرى قد تؤثر سلبا على صحة الأطفال، ومنها ما يتعلق بـ"تبيض البشرة" و"فقدان الوزن".

وقالت مديرة مشروع الشفافية التقنية كاتي بول: "لم نتوقع العثور على مجموعة متنوعة من المحتويات غير الملائمة التي وجدناها".

وأضافت: "الشيء الأكثر إثارة للصدمة بالنسبة لي شخصيا هو مشاهدة الكثير من المحتوى المرتبط بالمخدرات".