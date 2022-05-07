موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5- الاستعلام عن موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو، تبحث الأسر الفقيرة المستفيدة من المساعدات النقدية القطرية في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2022، فهي تكون في هذه الأوقات بأمس الحاجة إلى تلك الدفعة النقدية، لاسيما بعد الانتهاء من عيد الفطر المبارك، والذي استنزف كافة أموالهم، فهم ينتظرون على أحر من الجمر، موعد الإعلان عن صرف تلك المساعدات النقدية، لسد احتياجات أسرهم ومنازلهم.

موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022

وفي هذه الأيام من كل شهر يبحث الغزيون عن موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5- الاستعلام عن موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو، فهم يعولون عليها كثيرا في جلب أدنى احتياجات أسرهم، وخاصة في ظل الوضع المعيشي السيء الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض والمتواصل منذ ما يقارب من 16 عاما، أدى إلى اغلاق مئات المنشآت الاقتصادية، وتسريح عشرات الآلاف من العمال وانضمامهم إلى جيش البطالة، هذه أسباب تدفع فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى نشر موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022.

الاستعلام عن موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو

وبدأت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في عام 2018 ميلادي، أي قبل نحو 4 سنوات، إذ ساعدت هذه الدفعة آلاف الأسر الفقيرة على سد جزء صغير من التزاماتها المنزلية، إلا أن سلطات الاحتلال كانت تمنع أو تعيق إدخال الأموال إلى القطاع في العديد من المناسبات بحجج واهية، تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في القطاع.

متى رابط المنحة القطرية شهر 5

ومن المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة، في نصف الشهر الجاري، من 15- 17، وهو ما تعودنا عليه، خلال الأشهر المقبلة، وخاصة بعد أن تولت كل أمور وآلية صرف الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، بعدما كانت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة هي من تشرف على كل ما يتعلق بصرف المنحة القطرية 100 دولار.