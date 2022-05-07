ما هي أكثر الأندية المستفيدة من إيرادات دوري أبطال أوروبا؟

جنت الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم مئات الملايين من اليوروهات، وكان لليفربول الإنجليزي الحصة الأكبر يليه ريال مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفريق الإسباني، ريال مدريد، حقق أرباحاً تصل إلى 105.34 ملايين يورو هذا الموسم وحده بسبب دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على باريس سان جيرمان في دور الـ 16، وتشيلسي في ربع النهائي، ومانشستر سيتي في نصف النهائي، إضافة إلى مبلغ 15.5 مليون يورو للوصول إلى النهائي.

وعلاوة على المبالغ المحققة من التأهل، تستفيد الفرق أيضاً من النقل التلفزيوني والحضور الجماهيري.

وكان المستفيد الأكبر هو ليفربول الذي حقق 155.80 مليون يورو من المسابقة، وسيتنافس ليفربول وريال مدريد على الجائزة النهائية البالغة قيمتها 4.5 مليون يورو، إضافة إلى 3.5 مليون يورو إضافية للفائز منهما والذي سيشارك في كأس السوبر الأوروبي.

وتقول الصحيفة إن ريال مدريد وليفربول ليسا الوحيدين اللذين حققا أرباحاً من دوري أبطال أوروبا، إذ حققت أندية أخرى أرباحا جيدة، وحقق فياريال الذي أقصي من النصف النهائي ما لا يقل عن 84 مليون يورو في انتظار أرباح التلفزيون.

وجمع أتلتيكو مدريد، الذي خرج على يد مانشستر سيتي في دور الثمانية، ما مجموعه 63.27 مليون يورو.

يذكر أن المواجهة النهائية للمسابقة القارية بين ليفربول وريال مدريد ستكون في باريس يوم 28 مايو الجاري.