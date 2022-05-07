د. أبو شريف: هدم البيوت لن يزيد شعبنا إلا صموداً في أرضه حتى التحرير

أكد الدكتور ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال ما يزال يمارس جرائمه وإرهابه بحق شعبنا، معتبراً أن سياسة هدم البيوت هي عقاب جماعي وإرهاب دولة منظم في محاولة يائسة لردع الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور أبو شريف، أن هذه الممارسات العدوانية لن تزيد شعبنا إلا عزيمة وإصراراً على مقاومة المحتل البغيض، حتى اقتلاعه من وطننا ودحره عن أرضنا، مستنكراً صمت العالم والحكومات والأنظمة العربية والإسلامية وعجز المؤسسات الدولية عن مواجهة هذا العدوان السافر.

وتابع، إنه في الوقت الذي يوسع فيه الاحتلال من مستوطناته، يمارس سياسة هدم البيوت ومنع المواطنين من البناء وتهجيرهم من أرضهم في مسافر يطا، مشيراً إلى أن ذلك يتم ضمن خطة تاَمرية كاملة بين حكومة الاحتلال وأجهزة الأمن والقضاء، لشرعنة الجرائم بحق شعبنا.

وأشاد أبو شريف بشعبنا وأهلنا الصامدين، والمتمسكين بأرضهم والمدافعين عنها بكل ما يملكون من إيمان بعدالة قضيتهم، داعياً إلى مزيد من الإيمان والصبر والمقاومة على طريق النصر حتى زوال هذا الكيان المجرم.