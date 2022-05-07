هذا ما حاولت المقاومة استهدافه خلال معركة سيف القدس الاخيرة !

كشفت وسائل إعلامية عبرية، أن المقاومة الفلسطينية حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية خلال معركة "سيف القدس"، في أيار/ مايو 2020.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن مجندة تعمل في منظومة القبة الحديدية في جيش الاحتلال أن كتائب القسام أطلقت رشقة من الصواريخ تجاه بطاريات للقبة الحديدية المخصصة لاعتراض صواريخ المقاومة.

وقالت المجندة إن المقاومة الفلسطينية كانت تعرف مواقع القبة الحديدية قبل استهدافها بعشرة صواريخ، مضيفة في لقاء مع القناة "إنه بدون هذه البطارية لا فائدة من المنظومة ولن تتوفر الحماية للمستوطنين".

وخلال المعركة وبعدها، اعترف جيش الاحتلال بعمليات استهداف نفذتها المقاومة الفلسطينية لمواقع حيوية واستراتيجية اسرائيلية بينها منصات غاز بواسطة أسلحة جديدة.