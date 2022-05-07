القيادي الحروب: هدم منازل المجاهدين سياسة فاشلة تهدف لقتل الروح المعنوية لذويهم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحروب، اليوم السبت 7/5/2022، أن سياسة هدم منازل المجاهدين سواء أكانوا أسرى أو شهداء "فاشلة" وتأتي في سياق مُعاقبة الشعب الفلسطيني وقتل الروح المعنوية لذويهم.

وأوضح القيادي الحروب، في مقابلة صحفية، تعقيباً على هدم الاحتلال منزل الأسير عمر جردات، أن هذه الحملة العسكرية مُغطاة بقرار سياسي وعسكري صهيوني تهدف إلى قتل الروح الجهادية للشعب الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، هدمت فجر اليوم السبت منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر القيادي سياسة هدم المنازل هي سياسة فاشلة لم تعد تجدي نفعا بل على العكس لها نتائج عكسية تعطي الفلسطيني مزيدا من الإصرار على مواصلة المقاومة والجهاد حتى دحر الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهداَ إلى ستر عورته الأمنية التي تكشفت بفعل ضربات المقاومة وخاصة مع تمكن اثنين من المجاهدين تنفيذ عملية بطولية في قلب تل أبيب.

وأكد القيادي في حركة الجهاد، أن قوات الاحتلال حاولت تسجيل انتصار وهمي بالدخول إلى بلدة السيلة الحارثية وتفجير منزل الأسير عمر جردات منفذ عملية حوميش.

وبين، أن الشعب الفلسطيني يُدرك أن الحرية لا يمكن استجداءها إنما يصنعها ميدان المقاومة والتضحية.