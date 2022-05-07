ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق في كوبا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة هافانا صباح أمس الجمعة، إلى 22 شخصاً، من بينهم طفل.

وأوضحت الرئاسة الكوبية، في بيان صدر عنها، اليوم السبت 7 مايو 2022، أنه تم نقل 64 مصاباً إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلا.

يشار إلى أن انفجار غاز وقع صباح يوم أمس الجمعة في الفندق المذكور، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس، وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

والفندق 5 نجوم، ويضم 96 غرفة ويقع في هافانا القديمة، ومستثمروه يملكون التصاريح والتراخيص اللازمة لاستثمار المعدات الغازية.