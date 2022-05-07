فوائد الكمون المطحون للبطن- فوائد الكمون للريجيم

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك 2022، يبحث الكثيرون عن فوائد الكمون المطحون للبطن، للتخسيس وإزالة النفخة، حيث يستخدم الكمون المطحون في الطبخ وهو ثاني أكثر التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود، ويتوفر الكمون على شكل بذور مُجفّفة كاملة أو مسحوق مطحون وهو مثل العديد من التوابل الأخرى، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، فوائد الكمون المطحون للبطن.

فوائد الكمون المطحون للبطن

تشمل الاستخدامات التقليدية للكمون على الحد من الالتهاب، وزيادة التبول، والوقاية من الغازات، والتخفيف من تشنُّج العضلات، والمساعدة على علاج عسر الهضم، واليرقان، والإسهال، وانتفاخ البطن.

ومن فوائد الكمون المطحون للبطن تتمثل فوائد الكمون المطحون للبطن في احتوائه على مواد ومركبات عضويّة وخاصّة مادّة الثمول التي تعالج معظم اضطرابات الجهاز الهضميّ، كالانتفاخات والغازات، وعُسر الهضم، والإمساك، والإسهال، إضافة إلى قدرته على تنشيط عمل الغدد اللعابية التي بدورها تُقلل من تشنجات البطن والأمعاء، وأعراض القولون العصبي.

ويمكن للكمون أن يساعد على فقدان الوزن وتحديداً في فقدان الدهون؛ وذلك لاحتوائه على مركبات تُدعَى بالستيرولات النباتية، والتي يمكن أن تساعد على منع امتصاص الكولسترول، وزيادة معدل التخلص منه، بالإضافة إلى زيادة معدل الأيض، ولكنّ هذا التأثير قليل نسبياً، ولكنَّه يمكن أن يعزّز جهود فقدان الوزن إلى جانب العوامل الأخرى، ومن الجدير بالذّكر أنَّ مكملات الكمون المركزة قد عزَّزت فقدان الوزن في دراسات مُتعدّدة، ولكن لم تُظهر جميع الدراسات هذه الفائدة.

فوائد الكمون المطحون للبطن للريق

من فوائد الكمون المطحون تعزيز صحة الجهاز المناعي؛ للحد والتخفيف من الإصابة بأمراض الإنفلونزا ونزلات البرد، ومن فوائد الكمون المطحون أيضاً إزالة الجراثيم والبكتيريا من الجسم، وذلك من خلال إحتواء الكمون على خصائص مضادة، وتناول الكمون يعمل على تنشيط وظائف الكبد، وإزالة السموم منه، ومن فوائد الكمون المطحون يقلل من آلام البطن والمغص.

فوائد الكمون المطحون للجسم

يحتوي مسحوق الكمون على نسبة عالية من الحديد، المفيد لنمو الأطفال، وتحتاج الفتيات للحديد نتيجة للدم الذي تفقده أثناء الدورة الشهرية، ويستعمل الكمون كأشهر أنواع التوابل المستعملة في الطهي وكذلك في الطب الشعبي.

يحتوي الكمون على المركبات النباتية المفيدة، حيث يحتوي الكمون على العديد من المركبات النباتية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم، بما فيها بعض من العناصر المضادة للأكسدة، مثل التربين والفينول والفلافونويد والقلويدات، تناول الكمون يعمل على التخلص من المواد الكيميائية التي تتسبب بالتلف للجسم.

يساعد الكمون على علاج مرض السكري، يساعد محتوى الكمون على المواد الطبيعية، في معالجة داء السكري، والتحكم بمعدل السكري الطبيعي للجسم.

استهلاك الكمون يساعد على تحسن الكوليسترول في الدم، يعمل تناول الكمون يومياً، على التخلص من الدهون الثلاثية للجسم، وانخفاض نسبة الكوليسترول الضار للجسم.

فوائد الكمون المطحون قبل النوم

إستعادة مستوى الضغط الطبيعي، لحالات ضغط الدم العالي. انتظام مستوى السكر في الدم، حيث يعمل الكمون على انخفاض السكر العالي للجسم، لجعله منتطم، وإحتواء الكمون على الفيتامينات التي تعمل على التخلص من سموم الكبد، وتعزيز صحته، ومشروب الكمون المغلي قبل النوم يعتبر مدر طبيعي للبول، يعمل على التخلص من دهون البطن، والدهون المتجمعة والثلاثية للجسم.

فوائد الكمون المطحون للرجيم

من فوائد الكمون المطحون يساعد على التخفيف من وزن الجسم المفرط، حيث أجريت دراسة في عام 2014 تبين مدى فعاليته في التقليل من وزن الجسم خاصةً للنساء الذين يعانون من الوزن الزائد، عن طريق التقليل من دهون الجسم، ونسبة الكوليسترول أيضاً.

فوائد الكمون المطحون مع العسل

يحتوي الكمون المطحون مع العسل على فوائد متعددة تساعد على التخلص من عيوب ومشكلات البشرة، مثل حب الشباب والبثور، وتعزيز صحتها.

فوائد الكمون المطحون مع الليمون

تخفيف الوزن وذلك من خلال احتواء الكمون والليمون على مركبات طبيعية فعالة في حرق الدهون وخاصةً دهون البطن، لها قدرة فعالة أيضاً على جعل الجسم يشعر بالشبع، وعدم الرغبة بتناول المزيد من الطعام، وذلك من خلال تناول كوب واحد من الكمون والليمون بشكل يومي على الريق، قبل تناول الطعام.

من فوائد الكمون المطحون مع الليمون إزالة الغازات والانتفاخات من الجهاز الهضمي للجسم.

من فوائد الكمون المطحون مع الليمون تعزيز شباب البشرة، ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة من تجاعيد وخطوط دقيقة، وجعلها بشرة متوهجة ومشرقة.

معالجة أمراض الجهاز التنفسي، مثل التهابات الحلق أو الأعراض التي تظهر بسبب الرشح والإنفلونزا.

طريقة تناول الكمون المطحون

مقادير مغلي الكمون المطحون

كوب واحد من الماء.

ملعقة كبيرة واحدة من الكمون.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة تحضير مغلي الكمون المطحون

أولاً يغلى الماء مع الكمون، ثمّ يُترك لمدّة خمس دقائق.

ثم يصفّى ماء الكمون، ويوضع في كوب نظيف.

ثم يُضاف عصير الليمون إلى كوب الكمون، ويمزج المكونان بشكل جيد.

وأخيراً، يتم تناول هذا مغلي الكمون المطحون إما فاتراً أو بارداً"حسب الرغبة"