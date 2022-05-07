سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة الكبرى.

ومن المقرر بحسب البنك المركزي المصري، استئناف العمل رسميا فى جميع البنوك المصرية، غدا الأحد المقبل الموافق 8 مايو، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة، وذلك حسب المواعيد الرسمية للعمل اليومي فى البنوك من الثامنة صباحا، حيث يتم استقبال جميع العملاء، سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في مصر

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.34 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار المسجلة بالبنك الأهلي.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو 19.32 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، كما ثبت سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

الدولار في مصر اليوم

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في مصر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية