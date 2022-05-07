الجهاد الإسلامي: الإجرام الصهيوني سيُصاعد عمليات المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 7/5/2022، أن العمل الإجرامي الصهيوني في الضفة المحتلة والقدس، سيصاعد من عمليات المقاومة، ويتحمل الاحتلال وحده المسؤولية الكاملة، مشددةً على أن شعبنا سيواصل في عملياته النوعية والاشتباك مع العدو .

وكانت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، هدمت فجر اليوم السبت منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، في تصريح لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن استمرار الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا سيؤدي إلى تمدد وصلابة للمقاومة في وجه المحتل، لافتاً إلى أن شعبنا متواصل في عملياته النوعية والاشتباك مع المحتل والصهيوني.

واعتبر سلمي، أن العمل الاجرامي الصهيوني المنظم سيُصاعد من عمليات المقاومة الفلسطينية، في الضفة المحتلة، حيث تواصل سرايا القدس وكتيبة جنين التصدي للاحتلال لإفشال كل المخططات الصهيونية والدفاع عن الأقصى والديار المقدسة.

وأكد سلمي، أن هدم المنازل لن تُنهي حالة المقاومة، بل ستسمر عمليات المقاومة ضد المحتل.

وبين، أن المجاهدين في أراضينا المحتلة يبقون على حالة الاشتباك المستمرة مع العدو وضده ومشاغلته لاستنزاف طاقاته لتبقى جذوة المقاومة مستمرة.

وعبر المتحدث باسم الجهاد الإسلامي عن رفضه لكل ما يحدث في الضفة الفلسطينية والأراضي المحتلة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري، مشدداً على أن المحتل سيدفع ثمن جرائمه.

وقال سلمي: الشعب الفلسطيني يدرك أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والاشتباك

وأن الحقوق تُنتزع انتزاع، مشيراً إلى أن نهج وصوابية المقاومة والإرادة الفولاذية لرجال المقاومة خاصةً الأراضي المحتلة عام 48، حركت المياه الراكدة وأكدت على هشاشة العدو.

وعن تهديد رجال المقاومة بالاغتيال، قال سلمي :" تهديدات المقاومة لن تخيف المقاومة، فطالما هناك احتلال نحن في صراع مع المحتل، وهذه التهديدات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، ولن تنهي حالة الاشتباك والوعي تجاه المشروع الصهيوني".

وأضاف:" قادة المقاومة عبروا عن الموقف أن مايحدث لا يمكن السكوت عليه، والتهديدات لن تزيد المقاومة إلا صلابة وتحدي، حيث أن المقاومة اتخذت قراراً وطنياً بمواجهة الاحتلال بوحدة استثنائية على جميع الأصعدة الشعب القضية.