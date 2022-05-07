مقتل سيدة على يد ابنها قرب حيفا بالداخل المحتل

قُتلت سيدة في الستينيات من عمرها، فجر اليوم السبت 7 مايو 2022، بالقرب من مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن سلطات الاحتلال التي أعلنت فيه اعتقال ابن الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وفي الساعات الأولى من الفجر عثر على امرأة في الستينيات من عمرها جثة هامدة وعليها علامات العنف، داخل شقة سكنية في بلدة كريات آتا قرب حيفا، حيث أقر الطاقم الطبي الذي وصل للمكان وفاتها.

وتلقت الشرطة بلاغا عن رجل يتجول عاريا وبسكين وعليه آثار دماء في مبنى في بلدة كريات آتا، وخلال التفتيش الذي أجراه رجال شرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، لاحظوا وجود جثة لسيدة من سكان كريات آتا (62 عاماً) أصيبت في رأسها.

واعتقلت قوات الاحتلال المشتبه به وهو ابن الضحية (42 عاماً)، فيما فتحت تحقيقا إلى جانب جمع الأدلة والبيانات التي توصل إليها طاقم البحث الجنائي في مكان الحادث.