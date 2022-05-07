بالفيديو ماذا قال والد الأسير عمر جرادات بعد هدم المنزل بسيلة الحارثية اليوم ؟

وصف أحمد جرادات والد الأسير عمر جرادات المتهم بتنفيذ عملية حومش التي أدت لمقتل مستوطن في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي: "إن اقتحام قوات الاحتلال للمنزل كان مفاجئاً وبطريقة عنيفة وهمجية ، حيث انتشرت قوات الاحتلال والقناصة وسلاح الهندسة بشكل سريع في كافة انحاء المنزل وحاصرته".

وقال والد الأسير خلال تصريحات للجزيرة وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" : "القناصة حاصرت المنزل وطلبت منا المغادرة ، بعد أن وجدتنا أنا وابنى الصغير المصاب ، والتساؤل عن زوجة ابني وأبناءها وخاصة أنهم غادروا إلى منزل آخر منذ اللحظة الأولى لإخطارنا بهدم المنزل".

وتابع والد الأسير عمر : "جيش الاحتلال أصر على مغادرتنا وابعادنا لـ150 متراً لحظة الهدم، رغم أن ابني مصاب ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال زوجتي بتهمة باطلة وهي التحريض رغم كبر سنها .

وبين أن هدم المنزل بهذه الطريقة العنيفة يدل على الانتقام مما يجري من أحداث وعمليات فدائية .

وأوضح "والله لو بطحنوني ما بهتزلي شعرة ، لانهم ظالمين ، ولا توجد دولة في العالم مثلهم فقد عاقبونا عقاب جماعي انا احتسب أولادي عند الله ، "فحسبي الله ونعم الوكيل"

ويشار إلى أن اعتقال عمر جرادات يأتي على خلفية ضلوعه وآخرين بتنفيذ عملية مستوطنة "حومش" قرب مدخل قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقتل مستوطن إسرائيلي.

واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات الذي صادقت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار هدمه بدعوى ضلوعه وأشقاءه في عملية حومش منتصف كانون أول من العام الماضي.

هدم المنزل هو الثاني حيث كانت قوات الاحتلال هدمت منزل أسرة عمر القابع في سجون الاحتلال مع والدته وأشقائه غيث ومنتصر ووالدتهم وخالهم أحمد الذي هدم منزله قبل شهرين.