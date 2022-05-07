مراسلنا: قوات الاحتلال هدمت منزل "جرادات" منفذ عملية "حومش" في جنين

هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسلنا ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال توغلت في بلدة السيلة الحارثية وباشرت بهدم جدران المنزل بالمعدات اليدوية.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين شبان المخيم وجنود الاحتلال اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه الشبان .

ويعتقل الاحتلال عمر مع شقيقيه غيث ومنتصر ووالدتهم عطاف جرادات منذ شهر ديسمبر 2021، بدعوى مسؤولية الشقيقين عمر وغيث عن مقتل مستوطن على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.