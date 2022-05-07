سعر الدولار في سوريا اليوم السبت7 مايو 2022

شهد سعر الدولار استقراراً اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وقفز التضخم في سوريا 878% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي رفع من أصوات السوريين بضرورة مجاراة هذا الانهيار الحاصل، ولينادي متخصصون إلى حاجة الأسرة إلى نحو مليوني ليرة، أي ما يعادل 800 دولار كمستوى أدنى للعيش، في وقت يبلغ فيه متوسط الأجور 50 دولاراً شهرياً.

سعر الدولار اليوم في سوريا

و استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3870 ليرة للشراء، و3905 ليرات للبيع، بحسب sp-today الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3890 ليرة للشراء، و3910 ليرات للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3865 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع.

وفي مدينة منبج سجل سعر الدولار اليوم نحو 3870 ليرة للشراء، و3890 ليرة للبيع، بحسب موقع liranews المتخصص في رصد حركة العملات بالسوق السورية الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 4094 ليرة للشراء، و4136 ليرة للبيع، مقابل 4066 ليرة للشراء، و4107 ليرات للبيع في ختام تداولات أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا ليصل إلى 4836 ليرة للشراء، و4890 ليرة للبيع، مقابل 4810 ليرات للشراء، و4863 ليرة للبيع، عند إغلاق تداولات أمس الخميس، بحسب موقع sp-today المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

وخفض بنك سوريا المركزي سعر صرف العملة المحلية في أبريل/نيسان الماضي إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم.

وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما، إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.

ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1030 ليرة للشراء، و1042 ليرة للبيع.

وأظهرت شاشات التداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 1051 ليرة للشراء، و1063 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12605 ليرات للشراء، و12744 ليرة للبيع.