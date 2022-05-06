سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 مايو 2022

شهد سعر الدولار استقراراً اليوم السبت 7 مايو 2022 في مصر، على شاشة البنك المركزي، ومواقع البنوك الحكومية والخاصة.

وبدأت البنوك في مصر إجازة من يوم الأحد 1 مايو وحتى الخميس 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، بجانب الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

سعر الدولار اليوم في مصر

و استقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

فيما تشير توقعات برفع جدي مرتقب في أسعار الفائدة في مصر، على غرار قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء 4 مايو 2022، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن اضطرابات الأسواق العالمية.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، زاد سعر صرف اليورو إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، صعد سعر اليورو إلى مستوى 19.50 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، أمس.

بينما لم يتغير متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، مسجلًا 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

و استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.