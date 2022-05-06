سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري السبت 7 مايو 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022 لدى البنك المركزي، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت لدى البنك المركزي ليصل إلى 154.07 دينار للشراء، و154.10 دينار للبيع، مقابل 153.19 دينار للشراء، و153.27 دينار للبيع في ختام تداولات أمس ، بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 189.41 دينار للشراء، و191.51 دينار للبيع، مقابل 191.22 دينار للشراء، و193.34 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 145.42 دينار للشراء، و145.43 دينار للبيع، مقابل 145.56 دينار للشراء، و145.58 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 182.32 دينار للشراء، و182.39 دينار للبيع، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 222.36 دينار للشراء، و224.84 دينار للبيع، مقابل 226.89 دينار للشراء، و229.41 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

نزل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى مستوى 38.76 دينار للشراء، و38.77 دينار للبيع، مقابل 38.8 دينار للشراء، و38.81 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس.

وفي المقابل ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع، مقابل 47.98 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 39.58 دينار للشراء، و39.60 دينار للبيع، مقابل 39.62 دينار للشراء، و39.64 دينار للبيع، بنهاية تداولات أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 474.15 دينار للشراء، و474.98 دينار للبيع، مقابل 474.16 دينارا للشراء، و474.83 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 586.34 دينار للشراء، و592.85 دينار للبيع، مقابل 586.87 دينار للشراء، و593.39 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.