أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 7 مايو 2022، يبحث الكثير من القراء و المتابعين عن أسعار الذهب حول العالم، لا سيما المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مختلف الدول كما هو الحال في هذا المقالة التي يرصد فيها أسعار الذهب في العراق، حيث صعد سعر الذهب اليوم في العراق، بالتزامن مع ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، نحو 88.361 ألف دينار (60.55 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today".

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى 77.318 ألف دينار (52.98 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، نحو 66.272 ألف دينار (45.41 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.544 ألف دينار (35.32 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم، نحو 2.748 مليون دينار (1883 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، نحو 618.545 ألف دينار (423.86 دولار).