الجهاد" برام الله تؤكد على إسناد الأسير عواودة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة في مدينة رام الله، وقفة إسناد للأسير القائد خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ66 على التوالي في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وشارك في الوقفة، وفد من كوادر ومحرري وأبناء حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب جماهير شعبنا في قرية كفر نعمة، وذلك إسناداً ودعماً للأسير خليل عواودة.

وقال أحمد دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن هذه الوقفة، جاءت ترسيخاً لوحدة الوجع والمصير، مؤكداً أن ابن لخليل هو ابن رام الله الوفية للشهداء والأسرى.

وأضاف نصر، أننا لن نترك خليل وحيداً في معركته مع السجان، وسنبقى ساندين داعمين له حتى استنشاقه أنفاس الحرية. لافتاً أن هذه الوقفة جاءت وفاءاً للأسيرين خليل العواودة ورائد ريان.

وطالب القيادي نصر بضرورة الالتفات لإضراب الأسير خليل عواودة، وإسناد معركته، مشيراً إلى أن إضراب خليل بدون تناول مدعمات، ومن أصعب الاضرابات في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير خليل العواودة أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، وهو معتقل منذ تاريخ 2021/12/27م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي تهمة، ليقرر بتاريخ 2022/3/3م، خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.