مصر.. بوستر دعائي لمغن مشهور مع فتاة حامل يثير ضجة كبيرة وانتقادات واسعة

تعرض المطرب المصري عمر كمال لهجوم حاد من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة "انتي قطتي".

ويظهر عمر كمال في الملصق الدعائي للأغنية هو ومواطنه المطرب الشعبي حمادة مجدي الذي يشاركه في غنائها، وهما يضعان أيديهما على بطن سيدة حامل، مما عرضهما لهجوم شديد.

ووجه متابعو عمر كمال على "فيسبوك"، له اتهامات بالتحرش، وكتبت إحدى متابعاته: "منك لله يا عمر يا كمال خربت الشباب"، بينما قال آخر: "اعملوا ما شئتم فأنتم على موعد مع الله".

وكتب ثالث: "حسبنا الله فيك يا عمر.. المفروض كلنا نعمل إلغاء متابعة.. ولكن للأسف إحنا اللي منجحينو".

وكتب متابع آخر: "ايه ده يا فنان انت عاوز توصل لينا ايه بالضبط.. الصوره بصراحه فيها خدش للحياء.. اظن عيب بجد".

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أعلنت في فبراير الماضي، إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء لحين التحقيق معه على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية، التي هاجم خلالها النقابة والنقيب هاني شاكر بسبب "تعنتهم" ضد مطربي المهرجانات.



