المحررة طقاطقة: وفاة الحاجة أم كريم يونس خسارة كبيرة لفلسطين

نعت المحررة أمل طقاطقة، أمس الخميس، بكل آيات الحزن، الحاجة صبحية يونس "أم كريم"، والدة الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بقرية عارة بالداخل المحتل، والتي انتظرته 40 عامآ، وتبقى على حريته عدة أشهر.

وقدمت في مقابلة خاصة، التعازي لآل يونس الكرام في قرية عارة، وإلى الأسير الكبير كريم يونس سائلةً المولى الرحمة والقبول والمغفرة لها وأن يدخلها الله بصبر فراقها لولدها الجنة وأن يصبر أحبابها.

وأكدت المحررة طفاطقة، أن حزن الفراق والوجع، لن يكسر عزائم الأسير البطل كريم، موضحةً أنه في هذه اللحظات يعم الحزن على كل الأسرى ويتقاسمون الحزن، ويقفون إلى جانب بعضهم، للتخفيف عن الأسير كريم هذا المصاب الجلل.

ودعت طقاطقة إلى كثيف كل الجهود لتحرير الأسرى وعدم إبقائهم ليوم واحد أخر داخل السجون، لافتةً إلى أن النظر لأحكام الأسرى العالية، ومكوث بعضهم لعقود داخل السجون، يسبب الحسرة والقهر على واقع الوهن الفلسطيني.

يذكر أن الأسير كريم يونس هو أقدم أسير في العالم ويعتقله الاحتلال منذ الأول من حزيران عام 1983م، وكان تم في البداية الحكم عليه بالإعدام شنقاً ثم تحويله للاعتقال المؤبد لفترة مفتوحة، ليستقر لاحقاً الحكم عليه بالسجن أربعين عاماً.