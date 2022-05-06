عائلتا المتهميْن بعملية "إلعاد": نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياتهما

حمّلت عائلتا الشابين صبحي أبو شقير صبيحات (21 عاماً)، وأسعد الرفاعي (20 عاماً)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياتهما، بعد اتهامها بالوقوف وراء عملية "إلعاد"، التي وقعت الليلة الماضية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطرة.

وقال الحاج صبحي صبيحات، جد الشاب أبو شقير، إنهم لا يعلمون أي شيء عن حفيده، إلا من خلال ما نشر عبر وسائل الإعلام، محمّلاً الاحتلال المسؤولية عن حياته، وحياة الشاب الذي معه.

وأوضح صبيحات، أن الشابين يعملان في كهرباء المنازل، ولا علاقة لهما بالسياسة مطلقاً.

وتابع: "ولو كانا فعلاً هما من نفذا العملية، فهي ردة فعل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأقصى وجنين، فهو لا يريد السلام".

أما يوسف الرفاعي، والد الشاب أسعد، فقال، إن ابنه يعمل في المنطقة التي وقعت بها العملية، وليس هناك أي تواصل معه، ويتحمل الاحتلال المسؤولية عن أي أذى قد يلحق به.

وأشار الرفاعي إلى أنه لم يتواصل معهم أحد سواء من جهة الاحتلال الإسرائيلي أو حتى السلطة الفلسطينية.

المصدر: قدس برس