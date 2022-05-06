نسبة الاقتراع في انتخابات لبنان بالخارج 36 بالمئة

بلغت الجمعة، نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في خارج البلاد نحو 36 بالمئة، بعد 7 ساعات من انطلاقها.

ونقلت "قناة الجديد" المحلية (خاصة) عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن 11 ألفا و268 شخصا من أصل 30 ألفا و930 ناخبا (بخارج البلاد) اقترعوا لغاية الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ).

وأوضحت أن نسبة التصويت العامة بلغت نحو 36.43 بالمئة.

وانطلق التصويت اليوم الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ) على أن يغلق الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ).

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد انطلقت عملية الاقتراع في 10 بلدان هي السعودية، والكويت، وقطر، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران.

ونالت إيران النسبة الأعلى من التصويت إذ بلغت 65.73 بالمئة، تلاها سوريا بنسبة 55.99 بالمئة.

أما مصر فنالت النسبة الأدنى حيث بلغت نسبة الاقتراع 23.98 بالمئة.

وتعد هذه المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في الخارج، حيث ستليها المرحلة الثانية الأحد المقبل، في 48 دولة غربية، حسب الخارجية اللبنانية.

وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

وتعقد الانتخابات في البلاد كل أربع سنوات، حيث تتوزع المقاعد الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتُجرى الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.