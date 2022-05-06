الخارجية تطالب الإدارة الامريكية بالضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن قرار بناء وحدات استيطانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق المستوطنات القائمة وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة.

كما أدانت الوزارة بشدة اعتداءات ميليشيات وعناصر المستوطنين الارهابية المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومركباتهم ومنازلهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عربداتهم الاستفزازية المتواصلة على الطرقات والشوارع الرئيسة.

واعتبرت الوزارة أن قرار سلطات الاحتلال ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تحديا سافرا للشرعية الدولية وقراراتها وللإجماع الدولي الرافض للاستيطان بما في ذلك تحدي الإدارة الأميركية وموقفها وقراراتها من الاستيطان، باعتباره انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وباعتباره تهديد خطير لفرص تحقيق السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بسرعة التحرك للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا القرار لإجبارها على وقف اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.