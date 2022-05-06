الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية في ما يسمى موقع "كيسوفيم" شمال شرق بلدة القرارة، فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق البلدة، الأمر الذي أدى لخروج المزارعين من أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.