الاحتلال يصادق الأسبوع المقبل على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية

من المقرر أن يصادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، على بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المجلس سيجتمع للمرة الأولى بعد 7 أشهر، للمصادقة على بناء 3988 وحدة، على أن يتم المصادقة النهائية عليها من قبل وزير الجيش بيني غانتس.

وسينعقد المجلس يوم الخميس المقبل، وسيكون على جدول أعمالها مناقشة 25 خطة بناء مختلفة، تشمل الكتل الاستيطانية، ومستوطنات معزولة نسبيًا، وسيكون أكثر المخططات للمستوطنات الخاصة بالمتدينين الحريديم.

وستشمل المرحلة الأولى 500 وحدة في مستوطنة إلكانا، و170 في إيمانويل، و286 في كدوميم، و192 في شعاري تيكفا، و110 في ميفو حورون، و90 دوليف، و32 نوكديم، و36 في هنغوت، وغيرها من المستوطنات.