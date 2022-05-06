الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:44 م
06 مايو 2022
ارشيفية
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين بعد أن أمضوا محكومياتهم في الأسر.

وأفادت المصادر المقدسية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتية: عمر رسمي الرشق، ومحمد حمدي الجولاني، وأحمد فضل العجلوني، وجميعهم يبلغون من العمر (17 عاما)، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة 5 أشهر.

واعتقل الفتية الثلاثة من منازل عائلاتهم في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة في 21 كانون الأول عام 2021، وحكم الاحتلال عليهم بالسجن 5 أشهر، وفرضت على كل منهم غرامة مالية بقيمة تزيد عن 5 آلاف شيقل.

وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير المقدسي محمد حسن حرب عبيدات (19 عاما) ، بعد أن أمضى 15 شهرا في الأسر.

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