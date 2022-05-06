الخليل: الاحتلال يقمع وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من مسافر يطا

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من تجمعات مسافر يطا جنوب الخليل.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس، رفضت الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في المنطقة، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن الوقفة نظمت بعد أن أدى المواطنون الصلاة على أراضي منطقة المرتبة في تجمع وادي الجوايا شرق يطا، حيث قمعها الاحتلال وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى ان التجمعات الـ 12 هي: (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة).