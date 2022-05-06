الاحتلال يعرقل وصول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى

عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال انتشروا على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلوا وصول المصلين من الضفة إلى "الأقصى".

ويقتصر أداء الصلوات في المسجد الأقصى على سكان مدينة القدس، والداخل الفلسطيني المحتل، وأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة وغزة ممن يحصلون على تصاريح خاصة.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي، للاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس الخميس؛ اقتحم أكثر من 700 مستوطن المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، التي اعتدت على المصلين والمرابطين، واعتقلت عدداً منهم.