بالصور الجهاد بغزة تقيم صلاة الجمعة تضامناً مع الاسير المضرب خليل عواودة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:35 م
06 مايو 2022
اعلان اسفل صورة الخبر

أقامت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة تضامناً مع الاسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم 65 على التوالي.

وكانت دعــــت الحركة ،أمس، للمشاركة في أداء خطبـة وصـلاة الجمعـة دعمـاً ونصـرة للأسيـر خليـل عـواودة المضـرب عـن الطعـام لليوم 64 رفضاً للاعتقال الإداري.

وتم إقامة صلاة الجمعة، أمـام مقر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بمـدينـة غـزة، حيث خطب الجمعة الأخ المجاهد توفيق قنيطة أبو محمد.

ويواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم الـ65 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وكان قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس الخميس: "إن إدارة سجون الاحتلال أعادت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 64 يومًا إلى سجن "الرملة" بعد أنّ نقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة لخطورة وضعه الصحيّ".

وتشهد حالة الأسير عواودة الصحية، تدهوراً كبيراً، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

279409844_520005613000512_936369743230883238_n.jpg
279315578_320452010215334_8797827347196277218_n.jpg
 

متعلقات