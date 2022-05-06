 قائد "فرقة غزة" السابق: الناس خائفة ونعيش في وقت صعب

قال "يسرائيل زيف" القائد السابق لـ"فرقة غزة"، صباح اليوم الجمعة:" نحن نعيش اليوم في وقت صعب، والناس أصبحت خائفة من الخروج إلى الشارع".

وأضاف زيف في مقابلة مع إذاعة 103fm:" نتيجة لذلك هيا بنا نتخذ القرار بالحرب ضد غزة ونقوم بتنفيذه في الوقت المناسب لنا".

وتابع قائلاً :"لا يمكننا أن نغمض عيوننا أو ندفن رؤوسنا في الرمل كالنعام".

وكان قد قتل 3 مستوطنين، مساء أمس الخميس، وأصيب آخرين بجراح حرجة في عملية فدائية مزدوجة، استخدم فيها الفدائي ساطور ومسدس في منطقة "إلعاد" وسط فلسطين المحتلة.

وأكد الاعلام العبري، نقلا عن المصادر الطبية "الإسرائيلية"، سقوط 3 قتلى وإصابة آخرين بجروح خطيرة في عملية فدائية "إلعاد" وسط فلسطين المحتلة.

وحسب المصادر العبرية، فإن منفذا عملية "إلعاد" المزدوجة يحملان سلاح ناري وبلطة، مشيرا إلى أنها انسحبا من مكان العملية بسلام.

وأشارت صحفية يديعوت أحرنوت العبرية، إلى أن هناك استنفار امني واسع في تل ابيب عقب العملية الفدائية المزدوجة، لافتة أن مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية وقوات خاصة تشارك في ملاحقة منفذي عملية إلعاد شرق تل أبيب.

وكان قد صرح وزير خارجية الكيان، يائير لابيد، أمس،:" إن العملية أدت إلى اختفاء فرحة عيد الاستقلال في لحظة".

كما جاءت العملية في ذروة الاستنفار الأمني في الكيان المستمر منذ أكثر من شهر ونصف، ما يعكس فشل المنظومة الأمنية، وخصوصا مع نجاح المنفذين في الانسحاب من المكان.

ويُشار إلى أن عملية "إلعاد" ترفع عدد القتلى "الإسرائيليين" منذ آذار/ مارس الماضي إلى 20 قتيلاً.

وتقع مستوطنة "إلعاد" إلى الجنوب من رأس العين وبلدة مجدل الصادق المهجرة، و25 كم شرق تل أبيب، وهي قريبة من حدود الضفة الغربية وتقع على الجهة المقابلة بلدة دير بلوط.

ويبلغ عدد سكان المستوطنة نحو 50 ألفاً، غالبيتهم من الحريديم وأقلية من أتباع الصهيونية الدينية، وأسست عام 1990 وهي من أسرع المستوطنات في النمو السكاني.