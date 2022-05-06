بالفيديو شاهد| مياه الأمطار والسيول صباح اليوم في مخيم جنين

غمرت مياه الامطار والسيول، صباح اليوم الجمعة، العديد من الشوارع في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وكان قد توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، أمس الخميس، هطول الأمطار في شمال البلاد بدأ من هذه الليلة، وتنتشر تدريجياً إلى المناطق الوسطى خاصة نحو فجر الجمعة.

وقال الراصد عبر صفحته في موقع "فيس بوك" :" يستمر تساقط أمطار متفرقة في العديد من المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الجنوب حتى ساعات الظهيرة من يوم الجمعة ".

وبشأن حركة الرياح، أوضح أن حركة الرياح تكون نشطة وتسود أجواء باردة رطبة فوق الجبال.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أمس الخميس، أن يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما في الليل : يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اليوم الجمعة 6/5/2022، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .