جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد رعد حازم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال قرر هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" الشهيد رعد حازم في جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي:" إنه وقع ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال على أمر بهدم شقة رعد حازم، منفذ العملية في "ديزنغوف" في "تل أبيب" الشهر الماضي.

وكانت قد أدت العملية التي نفذها الشهيد رعد حازم في مدينة "تل ابيب" لمقتل 3 "إسرائيلين" وإصابة عشرة أخرين بعضهم بجراح خطيرة.

وشكلت العملية التي نفذها الشهيد "رعد" ضربة للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، حيث أدخل الرعب في كيان الاحتلال ما استدعى تدخل قوات النخبة الصهيونية والتي لا تظهر في العادة مثل "وحدة سييرت متكال" و"شيلداغ" وغيرها من الوحدات الأخرى.