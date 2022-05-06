مستوطنون يحرقون 3 سيارت للمواطنين في نابلس



أحرق مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الجمعة، ثلاث سيارات للمواطنين في قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا القرية فجرًا، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات للمواطنين وهم : مشهور حسن شحادة، ومحمود مشهور شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.

وأوضحت المصادر، بأنه لحقت أضرار كبيرة بالسيارات عقب إضرام النيران فيها.

ويُشار إلى أن المستوطنون صعدوا من هجماتهم على المواطنين وممتلكاتهم، مؤخراً، في العديد من المناطق من الضفة الغربية المحتلة، وخاصة بعد العمليات البطولية التي وقعت في الداخل المحتل.