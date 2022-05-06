قوات الاحتلال تطلق النار إتجاه أراضي المواطنين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، النار اتجاه أراضي المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرية لمدينة خانيونس فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه أراضي المواطنين شرق بلدة خزاعة.

وأوضحت المصادر، بأنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق النار من الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد وبشكل يومي إطلاق النار تجاه المواطنين، وأراضيهم قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك تحت حجج أمنية واهية؛ لمنعهم من الاستفادة من أراضيهم.