بالصور الاحتلال يكشف عن أسماء قتلى عملية "إلعاد" البطولية

كشفت الرقابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، عن أسماء القتلى الثلاثة الذي قتلوا في عملية "إلعاد" البطولية، الليلة الماضية.

ونشرت وسائل اعلام الاحتلال، صور قتلى عملية "إلعاد" البطولية قرب "تل أبيب"، والتالية أسماؤهم، بحسب موقع واي نت العبري:

- بوعز جول

- اورن مائير بن يفتاح

- يونثان حبوك





وكان قال موقع كودكود العبري :"إنه هاجم فلسطينيان مسلحان مستوطنين في "إلعاد" وسط "تل أبيب"، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة أخرين بينهم حالات حرجة".

وبدورها أفادت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين نتيجة عملية طعن وإطلاق نار في منطقة "إلعاد"، وأن هناك حالات ميئوس منها.

ويُشار إلى أنه تقع مستوطنة "إلعاد" إلى الجنوب من رأس العين وبلدة مجدل الصادق المهجرة، و25 كم شرق تل أبيب، وهي قريبة من حدود الضفة الغربية وتقع على الجهة المقابلة بلدة دير بلوط.

وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ عدد سكان المستوطنة نحو 50 ألفاً، غالبيتهم من "الحريديم" وأقلية من أتباع الصهيونية الدينية، وأسست عام 1990، وهي من أسرع المستوطنات في النمو السكاني.