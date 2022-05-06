إصابات باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في رام الله ونابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني وجروح ورضوض، نتيجة إعتداءت مستمرة لقوات الاحتلال والمستوطنين في رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه عدد من الشبان، عند مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ما أدى لإصابة أحد الشبان.

وبدورها أفادت وزارة الصحة، أن شابان أصيبا في رأسهما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصلا للمستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، من قرية دير أبو مشعل، وحالتهما مستقرة.

وفي ذات الإطار، أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، إثر استهداف المستوطنين سيارتهم بالحجارة، قرب حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا مركبة مواطن من بلدة بيتا أثناء مرورها قرب حاجز حوارة العسكري، ما أدى إلى إصابة عدد ممن بداخلها بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر:" بأنه هاجم عدد من المستوطنين مركبة مواطن آخر قرب بلدة دوما جنوب مينة نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي".