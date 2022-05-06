صلاح لريال مدريد: هناك حساب نريد تصفيته

توعد المصري نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، فريق ريال مدريد مجدداً؛ بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نادي مانشستر سيتي.

وكان ريال مدريد الإسباني تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة السابعة عشرة في تاريخه، بعد أن قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى انتصار مثير 3 - 1، الليلة الماضية، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، ليسجل موعدا مع ليفربول في النهائي.

وقال النجم المصري محمد صلاح صورة عبر حسابه على فيسبوك :"إن هناك حساب نريد تصفيته"، في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.

وكان كشف صلاح عقب تأهل فريقه الإنجليزي إلى النهائي، أول من أمس الثلاثاء، أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لسبب شخصي.

وقال صلاح في تصريحات بعد نهاية اللقاء:" إنه يريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي".

ويُشار إلى أنه بلغ ليفربول، الثلاثاء، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تفوقه على فياريال في مباراتي الذهاب والإياب.

جدير ذكره أن نادي العاصمة الإسبانية حقق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ13، على حساب ليفربول في نهائي كييف 2018، عندما تفوق بثلاثية مقابل هدف، وشهدت المباراة تعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل من قبل المدافع سيرجيو راموس الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان.