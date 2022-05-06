انخفاض على درجات الحرارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 6-5-2022، أن يطرأ أنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو ربيعياً مائلاً للبرودة والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو 6-8 درجات مئوية، وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة. وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق صباحاً.

وفي المساء والليل يكون الطقس بارداً نسبياً خصوصاً في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 7-5-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة دون المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. خلال ساعات النهار يسود جو ربيعي وغائم جزئي نهاراً ، ومساءاً وليلاً يصبح الجو مائلا للبرودة الى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم. .

الأحد: 8-5-2022

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتعود الأجواء لتصبح صيفية الى حد كبير نهاراً ومنعشة في ساعات الليل . وتسود خلال النهار أجواء خماسينية خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية مثيرة للغبار أحياناً. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 9-5-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو صيفي معتدل عموماً ومشمسا الى حد كبير. ليلاً يسود جو منعش ولطيف. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى واعلم.

الثلاثاء: 10-5-2022

لن يطرأ اليوم أي تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويبقى الجو صيفياً عادياً نهاراً وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. ليلاً يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد. الرياح تكون متفلية الإتجاه . والله تعالى أعلى وأعلم.