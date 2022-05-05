الجهاد الإسلامي : عملية (إلعاد) جاءت انتصاراً للأقصى

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية البطولية في منطقة "إلعاد"، مؤكدة أنها جاءت انتصاراً للمسجد الأقصى.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، أن تدنيس جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وتجاوز لكل الحدود، مضيفةً بأن شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال و عدوانه.

وقال موقع /كودكود/ العبري، هاجم فلسطينيان مسلحان مستوطنين في "إلعاد" وسط "تل أبيب"، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة أخرين بينهم حالات حرجة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين نتيجة عملية طعن وإطلاق نار في منطقة "إلعاد"، وأن هناك حالات ميئوس منها.

وتقع مستوطنة "إلعاد" إلى الجنوب من رأس العين وبلدة مجدل الصادق المهجرة، و25 كم شرق تل أبيب، وهي قريبة من حدود الضفة الغربية وتقع على الجهة المقابلة بلدة دير بلوط.

ويبلغ عدد سكان المستوطنة نحو 50 ألفاً، غالبيتهم من الحريديم وأقلية من أتباع الصهيونية الدينية، وأسست عام 1990 وهي من أسرع المستوطنات في النمو السكاني.