مساجد غزة تصدح بالتكبير ات ابتهاجًا بعملية "الفأس" البطولية في "إلعاد"

صدحت، مساء اليوم الخميس، أصوات مكبرات مساجد قطاع غزة بالتكبير ومباركة عملية "الفأس" البطولية في منطقة العاد قرب تل أبيب والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين واصابة خمسة اخرين وصفت جراح اثني منهم بالخطيرة.

واستنفرت حركة الجهاد الإسلامي جميع مساجد قطاع غزة، وصدحت بالتكبيرات فيها ابتهاجاً بالعملية البطولية في منطقة العاد

وعمت حالة من الفرحة في صفوف المواطنين في قطاع غزة ابتهاجاً بالعملية البطولية التي أثلجت صدورهم، انتقاماً لاعتداءات الاحتلال وعمليات القتل التي يمارسها بحق الشباب الفلسطيني بشكل يومي في القدس ومدن الضفة الغربية.

وكانت أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة خمسة بعملية الطعن بمنطقة إلعاد.